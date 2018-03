"Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul si cea cu resedinta in Romania. Mai mult de 2,5 milioane din cetatenii romani cu domiciliul permanent in Romania sunt plecati din tara pentru mai mult de un an. Numarul lor a crescut constant, indeosebi dupa 2007.Daca la nivel national fenomenul reprezinta 'numai' 12% din populatie, la grupele de varsta 25 - 39 de ani (perioada cea mai activa, atat din punctul de vedere al fortei de munca, cat si al fertilitatii) incidenta este dubla: unul din cinci cetateni de aceasta varsta este plecat din tara pentru mai mult de un an", conform Monitorului Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania.Conform datelor furnizate de Monitorul Social, ponderea persoanelor plecata din tara, pe regiuni, in 2017, a fost urmatoarea: 17,7% - Regiunea Nord-Est, 14,4% - Regiunea Sud-Est, 11,4% - Regiunea Centru, 10,9% - Regiunea Vest, 10% - Regiunea Sud-Vest Oltenia, 9,4% - Regiunea Nord-Vest, 8,9% - Regiunea Bucuresti-Ilfov, 7,4% - Regiunea Sud-Muntenia.In ce priveste ponderea persoanelor plecate din tara, pe medii rezidentiale, din mediul urban au plecat 15,9% dintre romani, iar din mediul rural 6,1%.Infograficul despre populatia plecata din Romania poate fi consultat pe www.monitorulsocial.ro.Citeste si:Romanii care muncesc in strainatate, printre cei mai afectati de modificarile fiscale de la 1 ianuarie 201815.700 de medici romani lucreaza in strainatateAproximativ 13% din populatia Romaniei lucreaza in strainatate. Liviu Voinea BNR ): Este PIB-ul pierdut al tarii ...citeste mai departe despre " Romania ramane fara tineri: 1 din 5 romani intre 25 - 39 de ani a plecat din tara " pe Ziare.com