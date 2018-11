Datele au fost prezentate public luni, cu prilejul Zilei Mondiala a Toaletei, marcata in fiecare an cu scopul de a atrage atentia asupra faptului ca circa 2,4 miliarde din populatia globului traieste fara acces la toalete, in ciuda dreptului international al oamenilor la apa si igiena.Romania ocupa primul loc in top, cu 29,7%, fiind urmata la foarte mare distanta de Bulgaria (16,7%) si Lituania (12,2%), informeaza Eurostat.Datele corespund anului 2017. Si in anul precedent Romania se afla tot pe rusinosul loc unu, cu 32,6%.La capatul opus al clasamentului se afla Malta, Suedia, Irlanda si Marea Britanie, tari pentru care nici nu mai exista date cu privire la existenta unor WC-uri in afara casei.C.B. ...citeste mai departe despre " Romania ramane pe primul loc in topul tarilor UE cu cele mai multe locuinte care au WC in fundul curtii - Eurostat " pe Ziare.com