Romania reala Cum se aplica in tara deciziile luate la Bucuresti: Ii iei omului dintr-un buzunar, ii pui in altul, dar in final pierde

In aceste conditii, de investitii mari cu greu ar mai putea fi vorba momentan. Din pacate, singurii care pierd, mai spune edilul, sunt oamenii de rand care se intreaba pe buna dreptate: daca noi ne platim taxele, de ce nu se dezvolta mai repede comuna noastra?Mai multi primari din tara au anuntat, inca de acum un an, ca bugetele locale urmeaza sa fie saracite odata cu scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, introdusa de Revolutia Fiscala. Acelasi semnal de alarma l-au tras edilii si in momentul in care s-a anuntat majorarea salariului minim pe economie.Din pacate, in loc sa tina cont de parerile administratiilor locale, Guvernul si-a continuat politicile fiscale, cautand solutii sa carpeasca bugetele primariilor, pentru a le inchide gura edililor.Din pacate, pe termen lung, avand la dispozitie doar bugete ciopartite, primarilor le este tot mai greu sa dea drumul la investitii care sa le faca, intr-adevar, viata mai buna oamenilor de rand.Ii luam omului banii dintr-un buzunar si ii bagam in altul. Si tot el pierdeSpre exemplu, primarul comunei galatene Liesti, Iulian Bot, spune ca - desi conduce o comuna mare, cu aproape 11.000 de locuitori si peste 100 de agenti economici platitori de taxe - abia reuseste sa imparta banii de la buget pentru nevoile curente."Noi incasam, anual, din taxele si impozitele pe care le platesc oamenii, vreo 1,8 milioane lei. Si doar cheltuiala cu salariile - dupa toate schimbarile din ultimul an - sare de 2 milioane de lei! De unde facem rost de restul de bani ca sa platim oamenii? Avem noroc: suntem comuna mare si avem aici cam 100 de agenti economici, de la care mai colectam cote de TVA si altele asemenea (anul trecut, aceste incasari au ajuns la peste 4 milioane lei - n.red.).De unde se vede clar ca, doar cu banii oamenilor din taxe si impozite, nici macar nu reuseam sa platim salariilor celor cateva zeci de oameni care reprezinta administratia comunei.Ca asa-i la noi: crestem salarii, preturile la utilitati si consumabile cresc si ele, iar din bugete taiem cat putem. Eu am incheiat anul cu excedent in 2016 si, in loc sa ma lase sa folosesc banii in interesul liesteanului, mi-au taiat 1,3 milione de lei din bugetul pe 2018. M-au "faultat", cum zic eu. Desi nu-i de gl