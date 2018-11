Romania se pregateste de iarna: Consumul de energie va creste cu 2%

"Pregatirea programului de iarna pentru Romania constituie o necesitate si a avut tot timpul rezultate pozitive. Suntem printre ultimele tari care au aceasta abordare de a avea un program de iarna si un Comandament de iarna. Sunt foarte multi care isi aduc aminte de istoricul acestui program de iarna, demarat in 1994, de pe vremea Renel. Organizarea sistemului energetic pe surse a fost cea mai proasta decizie luata la un moment dat si cautam in mod permanent pentru intrunirea acestor obligatii, in sensul ca societatile functioneaza pe alte deziderate, adica pe profit maxim. Trebuie sa gasim masurile care sa nu impacteze bugetul acestor companii. Obligatia Programului de iarna reprezinta dimensionarea corecta a consumului si acoperirea acestuia in conditii de siguranta a sistemului energetic. Evaluarea consumului este o prima etapa. Am plecat pe aceeasi premisa ca si anul trecut, in care consumul are o crestere de 2% pentru iarna 2018 - 2019. Al doilea element de analiza este incadrarea de legalitate, pornind de la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei companii", a spus Visan.Potrivit oficialului din Ministerul Energiei, in pregatirea Programului de iarna 2018 - 2019, stocurile pe componente sunt suficiente."Pe componente situatia se prezinta dupa cum urmeaza: obligatia la gaze este de 2 miliarde mc realizat, iar azi suntem la 2,2 miliarde mc. Suplimentare avem deja doua depozite modernizate ca dimensiune a capacitatii de depozitare. Pe hidro am beneficiat de un an hidrologic bun si intram cu 1,6 TW capacitate. Avem asigurat stocul in lacuri, dar nu trebuie sa neglijam si deficitul care exista. Pe carbune ne confruntam cu mai multe dificultati. Prima este in zona Complexului Energetic Oltenia. S-a reusit promovarea a doua acte normative pentru Rosia si Jilt, cu efecte undeva la 4 - 5 luni de acum inainte. Pregatirea Programului de iarna 2018 - 2019 s-a facut pe capacitatile existente, pe prelungirea programului de lucru. Obligatia de 800.000 de tone este realizata si dezideratul nostru este de 1,2 milioane de tone, la nivelul anului trecut. Am activat depozitul Rosia, vom avea capacitati de functionare la Rovinari - doua, unul la Turceni si unul la Craiova. Toate capacitatile sunt disponibile la aceasta societate mare pentru perioada de iarna, in functie de solicitari", a precizat Doru Visan.Acesta a adaugat, totodata, ca un alt element in pregatirea Programului de iarna il reprezinta sistemele de termoficare centralizata, pentru care este nevoie de cel putin 1.000 MW necesari pentru o functionare optima. "Sistemul energetic are foarte multi oameni buni, profesionisti si dezideratul este nu sa stingem, ci si sa ramana permanent becul aprins, dar in conditii de siguranta", a conchis secretarul de stat din Ministerul Energiei in evenimentul organizat de Focus Energetic.