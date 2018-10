Romania se zbate sa iasa din saracie. Numai bulgarii ne mai intrec la acest capitol

Cu toate acestea, daca se compara situatia din anul 2017 cu cea din 2008, statele membre care au facut cele mai mari progrese in reducerea riscului de de saracie si excluziune sociala au fost Polonia (de la 30,5% in 2008 pana la 19,5% in 2017, adica o reducere de 11 puncte procentuale) si Romania (de la 44,2% in 2008 la 35,7% in 2017, adica o reducere de 8,5 puncte procentuale).In anul 2017, aproximativ 112,9 milioane persoane (un sfert-25,5% din populatia UE) erau expuse riscului de saracie si excluziune sociala. Mai mult de o treime din populatie era expusa riscului de saracie si excluziune sociala in Bulgaria (38,9%), Romania (35,7%) si Grecia (34,8%).La polul opus, tarile UE cu cel mai mic procent din populatie expus riscului de saracie si excluziune sociala sunt Cehia (12,2%), Finlanda (15,7%), Slovacia (16,3%), Olanda (17%), Slovenia si Franta (ambele cu 17,1%) si Danemarca (17,2%).In schimb, in zece state membre UE riscul de saracie si excluziune sociala a crescut intre 2008 si 2017, cel mai important avans fiind inregistrat in Grecia (de la 28,1% in 2008 la 34,8% in 2017, ceea ce inseamna o crestere de 6,7 puncte procentuale), Italia (crestere de 3,4 puncte procentuale) si Spania (crestere de 2,8 puncte procentuale) .