Romania la prima zapada: Sute de mii de oameni in bezna, frig si fara apa potabila. Sau blocati ore intregi pe sosele si in trenuri

Au cazut copaci, trenurile au ramas blocate in camp si masinile pe drumuri inzapezite, zeci de localitati au ramas fara curent si au avut loc multe accidente.Zeci de mii de oameni sunt sever afectati de vremea rea. Din cauza ca retetele de intalta tensiune au cedat, oamenii isi vor petrece noaptea in frig si bezna.Din pacate, cel putin pana luni seara, parte din tara ramane sub avertizare de vereme rea. Mai exact, in Prahova, Arges si Dambovita la cota 1800 de metri, va fi cod portocaliu de viscol si ninsoare, pana pe 17 decembrie, la ora 20.00. In plus, in Moldova - in judetele Vaslui, Bacau, Botosani, Neamt si Iasi - e cod galben pana luni la ora 20.00. Motivul: lapovita care va cadea risca sa se transforme in polei, punandu-i in pericol pe soferi si pe pietoni.Ziare.com v-a informat, pe larg, in format LIVE TEXT, despre zonele cele mai afectate de vremea rea de duminica, dar si despre masurile luate de autoritati:22:54 - Defileul Jiului a fost inchis din cauza ca in zona s-au produs, duminica seara, mai multe mici avalanse."Defileul Jiului (adica DN 66 - n.red.) a fost inchis incepand cu ora 21.45, cauza fiind producerea unor avalanse mici spre Petrosani si existenta riscului scurgerii de cantitati mari de zapada de pe versanti", a transmis ISU Gorj.22:37 - Cei doi electricieni dati disparuti, in Gorj, in timp ce lucrau la reteaua de inalta tensiune avariata de ninsori au fost gasiti de salvamontisti. Barbatii se aflau pe masivul Valcan, iar unul dintre ei suferise o entorsa la picior.21:44 Locuitorii orasului Motru din judetul Gorj le impartasesc soarta celor din Lugoj, fiind nevoiti sa isi cumpere apa de baut si sa se incalzeasca, in aceasta noapte, asa cum pot. Motivul: din cauza ninsorilor si a viscolului, au cedat retelele de inalta tensiune, iar sistemele de termoficare si alimentare cu apa curenta nu mai functioneaza, potrivit Adevarul. Primaria din Motru a emis un comunicat prin care ii indeamna pe localnici sa fie intelegatori si sa se descurce cum pot, pana se rezolva problema."Facem apel la populatie sa dea dovada de intelegere si pana in momentul in care CEZ va remedia defectiunea, sa gaseasca surse alternative de incalzire si sa-si achizitioneze apa potabila", se arata in comunicatul Primariei din Motru.21.32 Trenul care a plecat din Budapesta noaptea trecuta nu a ajuns, inca, la Bucuresti.