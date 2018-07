Romania va cumpara inca cinci avioane F-16 de la Portugalia pana la finalul anului, iar ulterior alte 36

"In urma cu cateva zile, domnul secretar de stat Mircea Dusa a efectuat o vizita in Portugalia. A avut loc acolo o discutie, pe care eu am continuat-o in cadrul Summitului NATO cu partenerii portughezi, de unde noi am achizitionat cele 12 aparate F16 din dotarea Fortelor Aeriene Romane.Intentionam sa mai achizitionam inca cinci astfel de aparate, in prima faza, tot de la colegii portughezi, pentru a putea sa avem completa escadrila de F16 din dotarea Fortelor Aeriene, urmand ca in perioada viitoare sa discutam despre cele 36 de aparate F16 despre care v-am informat la momentul potrivit, aparate pe care ne dorim sa le achizitionam pentru Fortele Aeriene Romane", a declarat Fifor, intr-o conferinta de presa, la sediul MApN.Intrebat ce buget este alocat pentru achizitia aparatelor F16, ministrul a spus: "Discutam despre alocare bugetara in momentul in care suntem absolut convinsi ca putem avea aceste aparate de zbor"."Este prematur sa discutam despre evaluare, nici nu ar fi corect din partea noastra sa discutam despre o astfel de suma pana nu avem o intelegere ferma cu cei care vor livra aceste aparate.Va reamintesc, sunt mai multe posibilitati luate in calcul in momentul de fata. Ne-am adresat mai multor state care au in dotare F16 si care pot disponibiliza aceste aparate de zbor, fie ca discutam de SUA, fie ca discutam de Israel, fie ca discutam de Grecia. Cele cinci aparate de care va vorbeam vin tot din Portugalia, pentru ca a fost firesc sa continuam colaborarea din Portugalia pe acest program.Sunt aparate de zbor pe care le cunoastem, sunt aparate de zbor interoperabile cu ce am cumparat pana acum din Portugalia, dar despre suma pentru aceste aparate vom discuta spre finalul anului, atunci cand intentionam sa promovam o lege in Parlament pentru a putea sa continuam programul de F16", a explicat Fifor.Ministrul a precizat ca patru dintre aceste avioane urmeaza sa aiba comanda simpla si unul comanda dubla. "In momentul de fata discutam de patru aparate cu comanda simpla si un aparat cu comanda dubla", a mentionat Mihai Fifor.Citeste si Fifor spune ca Rusia incalca frecvent spatiul aerian roman ...citeste mai departe despre " Romania va cumpara inca cinci avioane F-16 de la Portugalia pana la finalul anului, iar ulterior alte 36 " pe Ziare.com