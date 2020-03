Potrivit acestui document, Romania va primi 483 de milioane de euro de la Comisia Europeana, prin renuntarea in acest an la obligatia de a solicita Romaniei rambursarea prefinantarilor neutilizate din fondurile structurale. La aceasta suma se vor adauga alte 637 de milioane de euro, prin virarea avansului aferent fondurilor structurale pentru anul 2020 in cursul lunilor martie si aprilie.Fondurile vor avea scopul de a sprijini sistemele de sanatate prin finantarea achizitiilor de echipamente de protectie, medicamente si teste, a adapta mediul de munca din domeniul sanitar la situatia actuala, a asigura accesul persoanelor vulnerabile la facilitatile medicale si a oferi creditare pentru IMM-uri pentru atenuarea socurilor financiare provocate de criza COVID-19.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Romania va primi peste 1 miliard de euro de la UE pentru combatarea coronaviruslui " pe Ziare.com