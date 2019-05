Declaratia a fost facuta de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, citat de Defense News.In contextul tensiunilor cu Rusia din Marea Neagra, marina romaneasca are in vedere un sistem aerian "complet nou" pentru domeniul maritim si fluvial, a declarat Alexandru Mirsu la forumul Sea-Air-Space din Statele Unite ale Americii.Acesta ar putea fi folosit de Flotila de Dunare din Romania, dar si pentru a supraveghea coasta, fiind operat de la tarm. Totusi, Mirsu nu a precizat un posibil buget sau data la care va fi achizionat sistemul.In prezent, planurile fortelor navale includ achizitionarea a patru noi corvete multifunctionale, precum si modernizarea fregatelor de tip 22, mai arata sursa citata.Scopul este de a extinde prezenta Romaniei in Marea Neagra, Marea Mediterana si oriunde au nevoie aliatii.Citeste si Armata vrea elicoptere noi. MApN a cerut oferte de la patru producatori mariA.D. ...citeste mai departe despre " Romania vrea sa achizitioneze drone maritime, pentru a contracara Rusia " pe Ziare.com