Romania vs Romania, premiera la UNESCO: Guvernul Dancila a retras, oficial, dosarul Rosiei Montane pana se termina procesul cu Gabriel Resources

Pentru a obtine acest rezultat, reprezentantul Guvernului a obtinut sprijinul Azerbaidjanului, care a depus un amendament in acest sens.Guvernul l-a trimis la Manama sa le explice celor de la UNESCO situatia pe secretarul de stat in Ministerul Culturii Stefan Razvan Rab. Acesta a spus ca orice alta decizie luata de UNESCO ar avea un impact negativ asupra Romaniei."Orice alta decizie a comitetului ar avea impact negativ asupra tarii mele. Ar afecta capacitatea Romaniei de a se apara in proces. Guvernul meu nu vrea sa plateasca despagubiri uriase companiei miniere, bani ce, in final, ar fi platiti de fiecare cetatean in parte, si cei din comunitatea Rosia Montana . Autoritatile romane cer ca inscrierea sa se faca doar dupa ce nu mai e subiectului niciunui litigiu. Subliniez ca retragerea dosarului nu e o amenintare asupra sitului", a spus Rab.Mai multe state, precum Australia, Norvegia sau Ungaria, au cerut ca in schimb sa fie mentionata obligatia Romaniei de a monitoriza starea sitului, de a se asigura ca este protejat si de a raporta UNESCO situatia.Astfel de amendamente au fost sustinute de tari ca Spania, Kuwait sau Zimbabwe, dar atacate de Cuba sau Azerbaidjan, care au sustinut ca se incalca, astfel, suveranitatea Romaniei: "Daca lucram pe premise de incredere, sa respectam deciziile statului roman", a spus delegata Cubei.Totodata, reprezentantii mai multor delegatii, printre care cei ai Chinei sau Indoneziei, au punctat situatia "extrem de neobisnuita". "E un moment unic in sesiunea noastra, unde statele s-au luptat sa primeasca decizie de aprobare pentru propunerile lor", a remarcat delegatul Chinei.De-a lungul dezbaterilor de o ora si jumatate, presedintele comitetului a cerut ca amendamentele ce creaza textul final ce a fost votat sa fie foarte clare pentru ca este pentru prima oara cand se intampla asa ceva, astfel creandu-se astfel un precedent. In final, dupa ce toate statele au cazut de acord, documentul final a fost adoptat in aplauze.Ce inseamna, concret, retragerea doasarului?"Spus simplu, este catastrofal! Amendamentul a fost negociat de catre delegatia Guvernului Romaniei cu delegatia Azerbaidjanului. Amendamentul ia act de cererea formulata de statul roman si returneaza dosarul Rosia Montana, fara recunoa