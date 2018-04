Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei, valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre munte, in zonele Comarnic (km 102-107) si Busteni (km 128-130), unde s-au format coloane de autovehicule in deplasare, cu o viteza de 20 km/h.De asemenea, din cauza numarului mare de masini, se circula in conditii de aglomeratie pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, valorile fiind crescute pe sensul de mers catre Pitesti.Pe ambele rute se circula inconditiile unui carosabil umed, fiind semnalata ploaie usoara.Peste 15.000 de turisti petrec Pastele la munte, in statiunile de pe Valea Prahovei.Seful Serviciului Rutier Prahova, Adrian Iacob, a declarat ca in judetul Prahova actioneaza vineri 48 de agenti de politie rutiera si ofiteri cu sapte aparate radar, pentru prevenirea accidentelor si pe Valea Prahovei pentru asigurarea fluentei traficului."Recomandam soferilor sa respecte indicatiile politistilor si sa circule cu viteze adaptate la conditiile meteo, sa nu se hazardeze in depasiri neregulamentare si sa pastreze distanta de siguranta", a spus Adrian Iacob. ...citeste mai departe despre " Romanii au plecat in vacanta de Paste: Coloane de masini pe Valea Prahovei, unde se circula cu 20 km/h " pe Ziare.com