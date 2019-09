Romanii cheltuie cel mai putin din UE pe concedii

Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro) . La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul 2017), Letonia (155 de euro), Bulgaria (153 de euro) si Romania (135 de euro) .Potrivit datelor Eurostat, europenii au cheltuit, in medie, 377 de euro pentru fiecare sejur turistic. In functie de destinatie, au consumat, in medie, 223 de euro pentru un sejur turistic in interiorul tarii si 812 euro pentru unul in strainatate. Suma medie cheltuita pe noapte a fost de 75 de euro (58 de euro, in medie, pentru fiecare noapte in cazul unui sejur turistic in interiorul tarii si 97 de euro, in medie, pentru fiecare noapte in cazul unui sejur in strainatate).Cand vine vorba de suma medie cheltuita pentru o noapte, romanii (cu 35 de euro) devanseaza rezidentii din Cehia (34 de euro pe noapte) sau Grecia (31 de euro pe noapte) . Cei mai cheltuitori sunt rezidentii din Danemarca (care cheltuie, in medie, 162 de euro pentru fiecare noapte), urmati de cei din Austria (132 euro), Malta (128 euro), Irlanda (112 euro), Luxemburg (108 euro) si Finlanda (102 euro).De asemenea, datele Eurostat mai arata ca in doar opt din cele 28 de state membre peste jumatate din cheltuielile totale pentru turism au fost facute in destinatii din interiorul tarii. Lider in acest domeniu este Romania (unde 79% din cele 2,245 miliarde euro cat reprezinta cheltuielile totale pentru turism au fost facute in destinatii interne), urmata de Grecia (76%), Spania (66%), Franta si Portugalia (ambele cu 65%), Bulgaria si Italia (ambele cu 64%).In schimb, pentru majoritatea tarilor din UE, cea mai mare parte din cheltuielile pentru turism au fost facute in destinatii din strainatate, pe primele locuri fiind rezidentii din Luxemburg (99%), Belgia (93%) si Malta (92%), care au cheltuit in sejururi din strainatate peste 90% din cheltuielile totale pentru turism. ...citeste mai departe despre " Romanii cheltuie cel mai putin din UE pe concedii " pe Ziare.com