"Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam libertatea si statul de drept. Consideram ca este ultimul lucru democratic pe care il putem face si indemnam pe toata lumea sa vina sa protestam in Bucuresti", se arata pe pagina evenimentului Tot Clujul merge in Bucuresti.Organizatorii anunta ca fiecare isi asigura singur transportul si cazarea. "Dar daca aveti initiative sa formati grupuri care sa inchirieze mijloace de transport acestea sunt binevenite", se mai arata in mesaj.Evenimentul urmeaza sa aiba loc sambata, pe 20 ianuarie, de la ora 13:00 la miezul noptii. Pana acum s-au aratat interesati de eveniment aproape 2.000 de oameni, insa organizatorii spera ca clujenilor li se vor alatura si bucurestenii in numar mare, precum si multi alti locuitori din alte orase.Primul protest din acest an a avut loc chiar pe 1 ianuarie. Cateva sute de oameni s-au dus in prima zi a anului in Piata Victoriei unde au strigat mesaje pentru apararea Justitiei.Romanii au inceput anul cu proteste: "Bucurestiul va zice NU!" (Galerie foto)Mihai Tudose: Romanii ar trebui sa fie uniti si sa protesteze constructiv in 2018A.S. ...citeste mai departe despre " Romanii continua protestele: Tot Clujul vine la Bucuresti sa apere libertatea si statul de drept " pe Ziare.com