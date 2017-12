Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre cei chestionati au raspuns ca intr-o directie gresita, in timp ce doar 17% au spus ca tara merge intr-o directie buna, potrivit Stirile TVR."Este un pesimism absolut, directia in care merge tara. Niciodata nu am avut, de 25 de ani sondez acest lucru, nu am avut o directie buna doar de 17%. Aceasta perceptie negativa nu a fost niciodata. Un pesimism absolut aici", a explicat sociologul Vasile Dancu pentru TVR.De asemenea, 46% dintre respondenti sunt de parere ca anul 2018 va fi un an mai prost si doar 28% ca va fi un an mai bun decat 2017, in discordanta cu anii precedenti."In anii trecuti, cand intrebam cum au mers lucrurile, spuneau ca au mers prost, de exemplu. Dar despre viitor aveau incredere. Aici este prima data cand vad o majoritate de 46 la suta fata de 24 care spun ca evalueaza, de exemplu, anul trecut cu anul viitor, 2018, ca fiind mai prost", a mai spus Vasile Dancu.In ceea ce priveste anul care se incheie, in care criza politica si cresterea preturilor au fost principalele motive de ingrijorare ale oamenilor, protestele fata de modificarea legilor justitiei si decesul Regelui Mihai au fost considerate de romani cele mai importante evenimente, se mai arata in studiul "Bilantul politic al anului 2017. Perspective pentru 2018"."Oamenii vor mediator. Vor judecator. Vor arbitru. Si cred ca faptul ca acum sunt foarte multi care vorbesc despre monarhie, asta e o criza politica, oamenii si-au pierdut increderea si ar vrea cineva sa medieze toate aspectele, acest conflict din societate", a comentat Vasile Dancu.... citeste mai departe despre " Romanii cred ca tara merge intr-o directie gresita si ca va fi mai rau in 2018 - sondaj IRES " pe Ziare.com