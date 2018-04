Spre deosebire de Romania, in celelalte state europene cheltuielile cu alimentele nu depasesc, in medie, 15% din venituri, arata studiul facut de iSense Solutions si citat de Realitatea TV.Conform sursei citate, romanii din mediul urban cheltuiesc cei mai multi bani lunar pe:mancare (753 lei) locuinta (680 lei) cresterea copilului (398 lei)In plus, cei care au credite sau datorii aloca lunar circa 734 lei in acest sens, informeaza sursa citata.Alte cheltuieli:imbracaminte / incaltaminte si ingrijire personala (285 lei) economii / asigurari facultative (239 lei) transport personal / public (203 lei) investitii (161 lei) relaxare si dezvoltare personala (158 lei) animale de companie (112 lei) donatii / caritate (44 lei).Studiul a fost realizat in luna aprilie pe un esantion de 500 de respondenti, utilizatori de internet din mediul urban, cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani.Datele au fost culese online prin intermediul Panelului ResearchRomania.ro si sunt reprezentative la nivel urban. Rezultatele studiului au un grad de eroare de +/- 4,38%.... citeste mai departe despre " Romanii de la oras dau 80% din salariu pe mancare, datorii si intretinere. Cetatenii altor tari din UE dau doar 15% " pe Ziare.com