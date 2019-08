Romanii genereaza cele mai mici cantitati de deseuri municipale din UE

Statele membre UE care au generat cele mai mari cantitati de deseuri municipale pe persoana in 2017 sunt Danemarca (781 kg), Cipru (637 kg) si Germania (633 kg).La polul opus, doar trei state membre au generat in 2017 mai putin de 350 de kilograme de deseuri municipale pe persoana: Romania (272 kg), Polonia (315 kg) si Cehia (344 kg).Datele Eurostat mai arata ca intre 1995 si 2017 cantitatea de deseuri reciclate a crescut de la 39 milioane tone (81 kilograme per capita) pana la 116 milioane tone (215 kg per capita).In consecinta ponderea deseurilor municipale reciclate la nivelul UE a crescut de la 17% pana la 46%.