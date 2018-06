Romanii ies duminica in strada, de teama unei ordonante privind Codurile penale: Cod ROSU de OUG

Organizatorii manifestatiei afirma ca "dublul infractor", facand referire la Liviu Dragnea, vrea sa reinvie OUG 13.Protestul va incepe la ora 18:00, in Piata Victoriei, locul in care romanii protesteaza de mai bine de un an de zile fata de atacurile coalitiei de guvernare la adresa Justitiei."SOLIDARITATE! Hai in strada! Aceiasi actori, acelasi tupeu de borfas!Dupa 600.000 de oameni in strada in 2017 si alte zeci si sute de mii iesiti anul acesta, dublul infractor doreste sa "reinvie" fatidica OUG 13. (Daca lucrurile se precipita, astazi sau maine, suntem pregatiti oricand).Ce vrea Dragnea acum:* Impunerea unui prag de 200.000 de euro si scaderea limitelor pedepsei, de la 2 la 7 ani cat este in prezent, la 1 - 5 ani. Codul penal va intra in dezbaterea comisiei speciale condusa de nimeni altul decat obedientul Florin Iordache, fostul artizan al Ordonantei de Urgenta 13", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual.Decizia instantei supreme nu este definitiva.Vineri, Liviu Dragnea a avut o prima reactie, la mai bine de 24 de ore de la pronuntarea condamnarii.Dragnea a spus ca la Inalta Curte a avut loc o executie in masa. Cat despre viata sa publica dupa acest verdict, el a spus ca ramane seful PSD si al Camerei Deputatilor si ca va merge pana la capat mai ferm si radical pana va zdrobi "statul paralel".El a dat de inteles si ca modificarile la Codurile Penale nu vor fi trecute prin Parlament, sustinand ca asta a fost greseala sa mare.Declaratiile le-a facut la finalul a cinci ore in care a discutat in biroul sau de la Camera cu liderii social-democrati.Iata si primele reactii pe scena politica dupa ce Dragnea a anuntat ca ramane seful PSD si ca va deveni radical ...citeste mai departe despre " Romanii ies duminica in strada, de teama unei ordonante privind Codurile penale: Cod ROSU de OUG " pe Ziare.com