Romanii ii someaza pe deputati sa nu dea liber vanatorii de ursi. Mii de oameni au semnat petitia in mai putin de 24 de ore

Cei de la WWF Romania au lansat, joi, o petitie prin care cer ca amendamentul sa fie eliminat in Camera si Guvernul sa explice de ce sustine o astfel de masura.Si Comisiei Europene i se cere sa reactioneze inainte sa se ajunga ca legea sa fie in vigoare si sa transmita autoritatilor din Romania o pozitie clara prin care sa li se aminteasca faptul ca o astfel de masura incarca directivele europene si ar provoca declansarea unei actiuni de infringement impotriva tarii noastre, consecintele urmand sa fie suportate de toti cetatenii si nu de politicienii care au votat.In mai putin de 24 de ore, petitia a fost semnata de aproape 8.000 de oameni.Documentul poate fi citit si semnat AICIAmendamentul introdus cu o ora inainte de vot si comparatiile cu crimele de la CaracalVotul in plenul Senatului a avut loc miercuri si amendamentul fusese introdus in Comisia Ape si Paduri cu doar o ora inainte. Majoritatea covarsitoare a celor care au votat "pentru" a fost formata din social-democrati - 44 la numar. Au mai sustinut scoaterea ursilor de sub protectie si 7 senatori de la PNL, 7 de la UDMR si 9 neafiliati, printre care multi din ALDE, inclusiv Calin Popescu Tariceanu.S-au abtinut de la vot toti senatorii USR, Alina Gorghiu de la PNL si doi senatori neafiliati - Gabi Ionascu si Ion Popa. Senatorul Allen Coliban a explicat de ce s-a recurs la aceasta optiune: "Legea avea mai multe prevederi benefice, cele mai importante fiind legate de acordarea de despagubiri pentru daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic. Legea avand si aspecte pozitive si votul de 'abtinere' contand drept un vot 'impotriva', am folosit prima optiune, protestand in plen impotriva amendamentului".Coliban a povestit miercuri, pentru Ziare.com, si cum s-a desfasurat dezbaterea in Senat, inclusiv cum fostul primar al Busteniului, Emanoil Savin, care a demisionat din PSD chiar in acea zi, a incercat sa prezinte cat mai dramatic atacurile ursilor: "Au murit doi copii la Caracal, au murit trei oameni ucisi de urs. Sa mergem cu ursul la Ciutacu, la Gadea, sa facem Elodia si cu ursul", a spus Savin in plen."Dl Savin a avut o reactie cinica de-a dreptul. Sa faci o comparatie intre un caz de crima puter ...citeste mai departe despre " Romanii ii someaza pe deputati sa nu dea liber vanatorii de ursi. Mii de oameni au semnat petitia in mai putin de 24 de ore " pe Ziare.com