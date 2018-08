Mii de romani au iesit din nou in strada: "Puteti sa ne orbiti, ca noi tot va vedem"

Cei de la Coruptia Ucide, organizatorii manifestatiei, au facut si un program al evenimentului, intitulat "30 de minute #PentruRomania".Numarul manifestantilor a fost insa mult mai scazut. Ca si ieri, protestul din Piata Victoriei a fost unul pasnic. De data aceasta insa, manifestantii nu au mai plecat in mars prin Capitala.Ziua de azi a fost marcata de prezenta la Palatul Victoria a premierului Dancila, care nu a iesit insa public. In schimb, presedintele Iohannis i-a incurajat pe protestatari sa continue sa se exprime in strada si a cerut ambelor tabere sa nu recurga la violente.Ziare.com a transmis principalele momente in format LIVE text:23:00 - Conform News.ro, in fata guvernului mai sunt cateva zeci de protestatari. Jandarmeria Bucuresti a anuntat ca a ridicat in aceasta seara din Piata Victoriei un barbat imbracat in costum popular care ar fi avut asupra lui mai multe obiecte periculoase si ar fi participat la violentele de vineri seara.El a fost dus la sectia de politie, unde jandarmii i-au intocmit actele de sesizare pentru infractiunea de port sau folosire fara drept de obiecte periculoase, informeaza News.ro.22:40 - Unul dintre protestatari ii indeamna printr-o portavoce pe cei prezenti sa se duca sa depuna plangere daca au avut de suferit din cauza jandarmilor, la protestul de vineri. Discursul sau este primit cu aplauze.22:30 - In Piata Victoriei inca se protesteaza, transmite corespondentul Ziare.com. Mai multe drapele au fost prinse simbolic (foto), in semn de solidaritate intre romanii din diaspora si cei din tara.22:00 - Este ora exacta. S-au aprins din nou luminile telefoanelor mobile. Se sufla in vuvuzele si se scandeaza impotriva PSD si a Guvernului.21:50 - In Piata Victoriei protestatarii huiduie, sufla in vuvuzele si scandeaza."Nu mi-e frica, nu mi-e frica de jandarmi!" striga unul dintre manifestanti."Nici mie!", raspunde altul.Se cer "Anticipate!".21:40 - Pe retelele de socializare este distribuita filmarea unui moment inedit: Politistii il obliga pe un sofer protestatar sa dea tricolorul jos de pe masina pentru ca ... depaseste gabaritul. "Asa am primit ordin", spune unul dintre politisti.21:20 - In Piata Victoriei sunt acum circa 3.000 de oameni care cer de ...citeste mai departe despre " Mii de romani au iesit din nou in strada: "Puteti sa ne orbiti, ca noi tot va vedem" " pe Ziare.com