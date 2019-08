Romanii pierd 2 ore zilnic la munca, din cauza colegilor cu chef de vorba si sedintelor interminabile

Astfel, trei din patru angajati sustin ca pierd timp la serviciu pentru ca sunt distrasi de diverse lucruri, conform unui comunicat remis joi Ziare.com.Printre cele mai deranjante sunt:discutiile telefonice zgomotoase purtate de colegi in birou;telefonul de serviciu care suna prea des;zgomotul ambiental specific birourilor de tip open space;colegii cu chef de vorba;sedintele prea lungi.La acestea se adauga si timpul petrecut pe retelele de socializare sau pauzele de cafea si tigara, 8% din angajati ajungand sa piarda pana la jumatate din ziua de lucru astfel, ceea ce le afecteaza semnificativ productivitatea si calitatea muncii, potrivit sondajului."Dincolo de timpul pierdut, un sfert dintre respondenti afirma ca toate aceste lucruri care ii distrag zilnic le influenteaza calitatea muncii, iar doi din zece afirma ca le creste nivelul de stres ca urmare a presiunii de a rezolva sarcinile de serviciu intr-un timp mai scurt decat programul de lucru.Alti 8,5% se simt demotivati, iar 3,4% intarzie sau chiar rateaza anumite termene de predare", se arata in comunicat.Totusi, 29% dintre respondenti au spus ca nu sunt afectati de astfel de lucruri, in timp ce 7% considera ca le creste productivitatea, pentru ca se relaxeaza si in timpul ramas se pot concentra mai bine.Totodata, 5% dintre angajati se bucura ca reusesc sa relationeze mai bine cu ceilalti colegi.Ce fac angajatii ca sa nu fie deranjati"Pentru a se putea concentra mai bine la job, jumatate dintre respondenti spun ca ii evita pe colegii barfitori sau ca nu intra pe retelele de socializare in timpul programului.Totodata, 46% afirma ca raspund doar la telefoane si mesaje importante sau urgente, iar 13% decid sa-si inchida telefonul personal in timpul orelor de program", mai dezvaluie sondajul.Totodata, pentru a-si gestiona mai eficient timpul, 26% dintre angajati prefera sa isi rezolve mai intai treburile urgente, abia apoi sa raspunda la e-mailurile legate de job.In acelasi timp, 14% prefera sa asculte muzica in casti, ca sa nu mai fie deranjati de zgomotul sau discutiile colegilor.Iata ce masuri cred angajatii ca ar trebui sa ia angajatorul, pentru a-i ajuta sa se concentreze mai bine:sa permita un program de lucru flexibil (47% dintre respondenti); sa creeze s ...citeste mai departe despre " Romanii pierd 2 ore zilnic la munca, din cauza colegilor cu chef de vorba si sedintelor interminabile " pe Ziare.com