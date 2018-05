Romanii se intorc din vacanta: Aglomeratie pe drumurile dinspre mare si munte. Traficul pe Transfagarasan este blocat

DN1 Brasov - Ploiesti, trafic ingreunat inca de la pranzInca de la orele pranzului, traficul a inceput sa se desfasoare cu dificultate pe DN1 Brasov-Ploiesti, pe sensul de coborare, mai ales in zona statiunilor prahovene Azuga si Busteni. Politistii le recomanda turistilor care se intorc de la munte din minivacanta de 1 Mai sa ia in considerare si ruta alternativa DN1A Brasov-Sacele-Cheia-Valenii de Munte-Ploiesti.Aglomeratie si la RuseSi romanii care si-au petrecut minivacanta in Bulgaria, Grecia sau Turcia revin in tara si se asteapta cozi la Ruse, unde trebuie sa achite taxa de pod.Avand in vedere cifrele facute publice de MAE roman, care arata ca in 28 aprilie 2018, prin PCTF Ruse, au intrat in Bulgaria peste 5.165 autovehicule cu turisti cetateni romani, exista premisele ca la data de 1 mai 2018, la iesirea din Bulgaria, prin acest punct de frontiera, la taxa de pod, sa se creeze coloane mari de autoturisme si autocare cu turisti romani, fapt ce va crea timpi mariti de asteptare la trecerea prin punctul de frontiera catre Romania.MAE recomanda cetatenilor romani care aleg sa revina in tara prin PCTF Ruse sa pregateasca suma exacta pentru taxa de pod, si anume 2 (doi) euro, dar si sa foloseasca si celelate puncte de trecere situate la frontiera romano-bulgara:- PCTF Kardam- PCTF Negru Voda,- PCTF Durankulak - PCTF Vama Veche,- PCTF Kainardja - PCTF Lipnita (cu orar de functionare 08:00-20:00, masa totala admisa a autovehiculelor de pana la 3,5t),- PCTF Silistra - PCTF Ostrov,- PCTF Oryahovo - PCTF Bechet (ferry),- PCTF Nikopol - PCTF Turnu Magurele (ferry),- PCTF Svishtov - PCTF Zimnicea (ferry) - ultimele doua puncte cu program de functionare 08:00-20:00.Aglomeratie in gara Constanta si pe drumurile de plecare de la mareSi turistii care au petrecut pe litoral au inceput sa plece spre casa. Deja se simte la gara Constanta, unde s-a aglomerat si se asteapta cresterea traficului pe A2 in orele urmatoare. In sudul litoralului, masinile circula bara la bara. CFR Calatori a anuntat suplimentarea numarului de vagoane ale trenurilor pe principalele rute care fac legatura cu dest ...citeste mai departe despre " Romanii se intorc din vacanta: Aglomeratie pe drumurile dinspre mare si munte. Traficul pe Transfagarasan este blocat " pe Ziare.com