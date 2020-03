Romanii si coronavirusul: De ce se tem cel mai tare, cata incredere au in spitale si cati si-au facut provizii - sondaj IRES

Conform sondajului publicat pe pagina IRES si realizat in perioada 10-11 martie, "subiectul COVID-19 se discuta, cel putin o data pe zi, in trei sferturi dintre familiile din Romania"."Pe un fond de mediatizare extrem de puternica, 99% dintre romani au auzit despre epidemia de coronavirus, boala aparuta in decembrie 2019 in provincia Wuhan din China si care se extinde la nivel mondial.Doua treimi dintre participantii la studiu (67%) se declara ingrijorati pentru ei si pentru familiile lor cu privire la epidemia COVID-19. Ingrijorarea se manifesta in proportii mai ridicate in randul femeilor (76%) si in randul varstnicilor (83%).74% dintre cei chestionati discuta cel putin o data pe zi despre acest subiect cu familia, 58% fac acest lucru cu prietenii, 33% cu colegii de birou, iar 21% cu vecinii. Peste un sfert dintre romani (30%) declara ca se simt foarte informati cu privire la masurile pe care trebuie sa le ia pentru a se proteja impotriva coronavirusului, iar 1 din 6 (59%) spun ca se simt bine informati", precizeaza sursa citata.Sondajul IRES mai arata ca romanii privesc cu ochi buni masurile luate de autoritati, dar au o incredere scazuta in stat, in special in sistemul sanitar."Masurile recente luate de autoritati pentru a preveni raspandirea bolii au un grad foarte ridicat de notorietate, dar si de favorabilitate. 81% dintre cei chestionati sunt de acord cu decizia suspendarii cursurilor in invatamantul preuniversitar, 87% sunt de acord cu suspendarea transportului regulat de persoane spre si din Italia pe cale aeriana, feroviara si rutiera si 85% sunt favorabili masurii privind interzicea manifestarilor/evenimentelor publice de amploare.6 din 10 romani considera ca masurile luate de autoritatile romane pentru a preveni raspandirea coronavirusului sunt potrivite. Totusi, mai bine de un sfert considera ca acestea sunt insuficiente, iar 9% dintre participantii la studiu cred ca sunt exagerate.Peste trei sferturi dintre respondenti evalueaza drept buna si foarte buna activitatea autoritatilor romane privind masurile preventive cu privire la aceasta situatie, insa 50% dintre respondenti declara ca au putina si foarte putina incredere in ...citeste mai departe despre " Romanii si coronavirusul: De ce se tem cel mai tare, cata incredere au in spitale si cati si-au facut provizii - sondaj IRES " pe Ziare.com