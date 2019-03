Romanii sunt deschisi la vaccinare, dar nu sunt informati. Multi cred in mituri in loc de stiinta - Sondaj INSCOP

Datele culese de cercetatori, corelate cu faptul ca la nivel national nu exista campanii de informare constante in privinta vaccinurilor, pot fi explicatii ale epidemiilor de gripa si rujeola care au facut ravagii in Romania."Cercetarea sociologica releva o atitudine ambivalenta neclara a unei parti a populatiei fata de vaccinuri si vaccinare, ceea ce reflecta faptul ca perceptiile rationale asupra acestui subiect sunt viciate semnificativ de o serie de mituri care alimenteaza neincrederea si impun necesitatea unor campanii solide de informare si educare, mai ales a celei tinere, cu privire la rolul pozitiv al vaccinarii asupra sanatatii publice.Majoritatea romanilor sunt de acord cu vaccinarea, procentul concetatenilor nostri care refuza vaccinul si vaccinarea fiind foarte mic. Exista insa un segment de populatie semnificativ care nu este pe deplin convins de principiile vaccinarii, acest segment fiind probabil cel mai vulnerabil la eventuale mesaje antivaccinare", sunt de parere sociologii INSCOP Research.Peste 80% dintre romani spun ca trebuie vaccinati copiii, dar jumatate nu cred informatiile pe care le primesc despre vaccin81,1% dintre cei chestionati sunt de parere ca vaccinarea copiilor este necesara. Doar 8,1% aleg varianta contrara, in timp ce 10,8% nu stiu sau nu raspund.63,6% apreciaza ca este rolul parintului sa se informeze despre siguranta vaccinarii pentru copii. Locuitorii din Banat, Crisana, Maramures reprezinta categoria de respondenti care considera in cea mai ridicata proportie ca parintii trebuie sa discute cu medicul de familie sau cu pediatrul despre ingrijorarile legate de vaccinarea copiilor.Doar 39,7% isi exprima acordul fata de afirmatia "Am incredere in informatiile pe care le primesc despre vaccinuri". 46,4% sunt nici in acord, nici in dezacord cu afirmatia, un bazin de populatie sceptica imens care confirma nevoia unor campanii de informare si educare pe acest subiect.9,3% sunt in dezacord, adica nu au incredere in informatiile primite pe aceasta tema.Doar 50% cred ca vaccinul ne apara de boli care ne pot ucideCat priveste eficienta vaccinurilor in fata bolilor, peste jumatate dintre respondenti (54 ...citeste mai departe despre " Romanii sunt deschisi la vaccinare, dar nu sunt informati. Multi cred in mituri in loc de stiinta - Sondaj INSCOP " pe Ziare.com