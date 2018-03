"Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioasa crestina numite Triduum Sacru, din care fac parte Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare", sustin initiatorii proiectul de lege pentru completarea alin. (1) al art.139 din Codul Muncii.Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, Vinerea Mare este zi legala de sarbatoare in 16 dintre cele 28 de tari ale UE.Presedintele Comisiei de Munca, deputatul PSD Adrian Solomon, a sustinut proiectul de lege in plen, afirmand ca "vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca ar trebui sa treaca" si ca angajatorii au nevoie de angajati odihniti.Plenul Camerei Deputatilor, for decizional, a adoptat proiectul, in 28 februarie, cu 233 de voturi "pentru", 7 "impotriva" si 19 abtineri.Pana acum, in Romania, erau 14 zile de sarbatoare legala si nelucratoare:1 si 2 ianuarie - Anul Nou;24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;prima si a doua zi de Pasti (8, 9 aprilie 2018);1 mai - Ziua Muncii;prima si a doua zi de Rusalii (27, 28 mai 2018);1 iunie - Ziua Copilului;15 august - Adormirea Maicii Domnului;30 noiembrie - Sfantul Andrei;1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei;25, 26 decembrie - Craciunul. ...citeste mai departe despre " Romanii vor avea liber de Vinerea Mare, Iohannis a promulgat legea " pe Ziare.com