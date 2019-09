"Vom adopta in cel mai scurt timp o ordonanta de urgenta in acest sens, astfel incat, in luna noiembrie, oamenii sa aleaga ce tip de vouchere doresc pentru anul urmator. Am discutat cu mediul de afaceri din turism si am ajuns la concluzia ca ar fi bine pentru toata lumea ca oamenii sa beneficieze de vouchere de 2.080 lei daca aleg sa le foloseasca in lunile octombrie-noiembrie sau aprilie-mai", a precizat Trif.O alta noutate pentru anul viitor va fi ca voucherele vor fi date pe card, nu tiparite, ca pana acum. In ceea ce priveste unitatile care practica preturi mai mari daca turistii achita cu vouchere, ministrul a precizat ca aceasta practica este ilegala si a indemnat turistii care patesc asa ceva sa faca sesizari la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor din Romania (ANPC) sau la minister."Se pot proba usor astfel de practici, pentru ca fiecare poate face o poza cu telefonul, o filmare. Noi ne vom deplasa imediat si vom sanctiona drastic acel operator economic. Sanctiunile pentru aceasta practica sunt intre 50.000 si 100.000 de lei", a aratat Trif.Potrivit acestuia, valoarea voucherelor de vacanta date in primele sase luni ale anului a fost de un miliard de lei, iar 10% au fost acordate angajatilor din mediul privat. ...citeste mai departe despre " Romanii vor putea opta pentru vouchere de vacanta in valoare de 2.080 lei in extrasezon " pe Ziare.com