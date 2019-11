Romgaz vrea sa extraga gazele offshore din Marea Neagra: Discutam preluarea a 15-20% din proiectul Neptun Deep

"Am fost contactati, ieri (luni - n.red.), printr-un e-mail, de catre consultantul care ii consiliaza pe cei de la Exxon in acest exit. Ne-au anuntat ca urmeaza un proces de exit si ca, daca suntem interesati, ne invita la masa discutiilor. Urmeaza sa purtam discutii in perioada urmatoare, impreuna cu reprezentantii OMV", a spus Volintiru.El a precizat ca nu stie cand va avea loc prima runda de discutii."Trebuie sa analizam primele documente. Ne-am gandit, din punctul nostru de vedere, ca ar fi bine sa preluam o participatie de 15-20%. Avem capacitatea de a finanta aceasta preluare din surse proprii, din surse atrase si facand un mix din cele doua", a sustinut oficialul Romgaz.Potrivit acestuia, producatorul roman de gaze era de mult timp interesat de aceasta tranzactie."Din punctul de vedere al Romgaz, este unul dintre pasii pe care ii facem pentru diversificarea activitatii si spre marirea portofoliului de business al companiei si, implicit, al tarii. Este un pas firesc, foarte normal. Noi eram cu ochii de mult pe aceasta oportunitate", a continuat el.Totodata, Volintiru a subliniat ca acest lucru nu inseamna renuntarea la proiectele in care compania este deja angrenata, precum proiectul Trident din Marea Neagra, realizarea termocentralelor Iernut si Mintia si preluarea unei participatii din terminalul LNG din Grecia.Intrebat daca Romgaz le poate finaliza pe toate, el a raspuns: "Cu ajutorul lui Dumnezeu, da. Noi discutam mai multe forme de finantare, nu numai din sistemul bancar. Exista credite, exista emisiuni de obligatiuni si exista asocieri intre parteneri puternici si potenti financiar, deci exista mult mai multe. Si exista finantari europene. Iata deja exemple de patru surse de finantare, in afara de banii proprii. Deci daca vrei sa diversifici, se gasesc si sursele, parerea mea".Vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a afirmat ca Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage."O sa am o discutie saptamana viitoare cu Romgaz separat, sa fie mai ...citeste mai departe despre " Romgaz vrea sa extraga gazele offshore din Marea Neagra: Discutam preluarea a 15-20% din proiectul Neptun Deep " pe Ziare.com