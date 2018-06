Rosia Montana primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial: Asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria UNESCO

"Asta a fost instructiunea pe care am primit-o, de stopare a dosarului la nivelul la care se ajunsese. El primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial, acum cateva saptamani, iar acest lucru urma sa se discute peste cateva saptamani in Bahrein, la o reuniune mai mare a Patrimoniului Mondial.Instructiunea pe care am primit-o de la Ministerul Culturii, prin intermediul Ministerului de Externe, a fost, pe de o parte, stoparea evaluarii la nivelul la care se ajunsese si, totodata, organizarea unei intalniri intre o delegatie din partea unor ministere de la Bucuresti si dna Rossler de la Patrimoniul Mondial. Intalnirea a avut loc chiar in aceste zile la Paris. Patrimoniul Mondial urmeaza sa dea raspuns in cateva zile, pentru ca e o situatie inedita, adica nu cred ca s-a mai intamplat", a declarat pentru Mediafax Adrian Cioroianu.Si fostul ministru tehnocrat al Culturii Vlad Alexandrescu a declarat, la RFI Romania, ca e surprins de decizia Guvernului."Decizia de care am aflat si eu cu surprindere ieri vine in contextul in care organismul de experti acreditat de UNESCO, ICOMOS, a facut public de curand avizul cu privire la includerea Rosiei Montane in patrimoniul mondial al umanitatii ca fiind un aviz pozitiv. Nu numai ca acest aviz este pozitiv, dar tinand seama de tot ce se intampla la Rosia Montana, ICOMOS a recomandat inscrierea de urgenta in patrimoniul periclitat. Acest caracter de urgenta a mai fost recomandat la UNESCO atunci cand a fost vorba de devastari, de pierderi grave, iremediabile, ale unor monumente istorice, cum au fost de pilda toate acele distrugeri de patrimoniu in Orientul Mijlociu", a spus Alexandrescu la RFI Romania, adaugand ca decizia Guvernului e fara precedent in istoria UNESCO.G4Media a anuntat miercuri ca Ministerul Culturii a transmis ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, ca Romania retrage dosarul prin care cerea includerea localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO.Ambasadorul Adrian Cioroianu a declarat pentru sursa citata ca motivul stoparii ar fi ca Romania este in plin proces de arbitraj cu Gabriel Resources, actionarul majoritar Rosia Montana Gold Corporation, care cere despagubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru blocarea pro ...citeste mai departe despre " Rosia Montana primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial: Asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria UNESCO " pe Ziare.com