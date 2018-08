Biroul european al OMS a anuntat luni ca peste 41.000 de cazuri au fost inregistrate pe continent in prima jumatate a lui 2018, mai multe decat in tot anul 2017, relateaza Associated Press.Acesta este un nou record, cel mai mare numar de cazuri de pana acum fiind inregistrat in 2017 - 23.927. In 2016, doar 5.273 de cazuri au fost inregistrate.OMS a comunicat ca jumatate dintre cazurile din 2018 au fost semnalate in Ucraina. De asemenea, in Franta, Georgia, Grecia, Italia, Rusia si Serbia au fost depistate peste 1.000 de infectii. OMS a cerut o supraveghere mai ferma si o crestere a ratei imunizarii.Citeste si:Arafat o acuza pe Olivia Steer de manipulare si dezinformare dupa ce a zis ca rujeola nu exista: Vedem cum mor copii!Un bebelus a murit de rujeola la Constanta. Sunt acuzatii ca ar fi luat-o din spital ...citeste mai departe despre " Rujeola face ravagii in Europa: Numar record de imbolnaviri " pe Ziare.com