Rusia interzice intrarea cetatenilor chinezi pe teritoriul ei

"Intrarea cetatenilor chinezi pe la frontierele rusesti este suspendata incepand din 20 februarie pentru calatoriile de munca, private, studii si turism", a indicat Tatiana Golikova, vicepremier, citat de agentiile ruse.Bilantul deceselor la nivel mondial din cauza coronavirusului a ajuns la 1.873 de persoane.La finalul zilei de luni, Comisia de sanatate din China a confirmat 98 de decese din cauza coronavirusului, 93 dintre acestea fiind in provincia Wuhan, bilantul victimelor in China ajungand la 1.868, carora li se adauga cele cinci decese inregistrate in afara Chinei, in Hong Kong, Taiwan, Japonia, Filipine si unul in Franta.De asemenea au fost confirmate inca 1.866 de cazuri de imbolnavire in China.Numarul total de cazuri confirmate in China este de 72.436, numarul total la nivel global fiind de 73.325.Autoritatile medicale din China afirma ca 12.552 de pacienti au fost vindecati si au parasit spitalul.