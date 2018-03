Rusia livreaza Europei o cantitate record de gaze, pentru a satisface cererea provocata de frigul arctic

Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei. Preturile pentru gazele spot s-au triplat, la un nivel record, numarul furnizorilor rusi care livreaza gaze prin conducte a crescut, iar un tanc care transporta gaze lichefiate urmeaza sa soseasca saptamana viitoare in Marea Britanie, relateaza Bloomberg.Cu o capacitate de stocare a gazelor disipata si cu putine tancuri care transporta gaze lichefiate care vor sosi in acest sezon, Europa si in special Marea Britanie sunt tot mai dependente de Rusia pentru asigurarea necesarului energetic. Gazprom , principalul furnizor de gaze al Europei in ultimele decenii, s-a folosit de aceasta oportunitate pentru a-si promova acest rol esential."Numai Gazprom are capacitatea de a majora atat de rapid livrarile de gaze catre clientii europeni, la un nivel maxim. Nu exista niciun alt furnizor care sa indeplineasca aceasta sarcina", a declarat Alexey Miller, directorul general al Gazprom.Consumul de gaze al Europei, la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci aniLivrarile zilnice de gaze ale Gazprom au atins un nivel record in februarie, potrivit datelor companiei. Consumul de gaze al Europei a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, in saptamana incheiata pe 24 februarie, iar valul de frig din aceasta saptamana a facut ca preturile sa creasca in continuare, potrivit estimarilor companiei Marex Spectron Group din Londra.Incarcatura de gaze lichefiate care va sosi in Marea Britanie saptamana viitoare va fi prima care va sosi pe mare dupa data de 22 februarie, care a fost singura de luna trecuta."Asistam la cel mai friguros sfarsit de iarna din ultimii ani, iar Rusia este singurul furnizor cu o capacitate suficienta pentru a satisface cresterea extrema a cererii", a spus Giacomo Masato, meteorolog la Marex Spectron.Nicio alta tara nu are capacitatea de a livra o cantitate egala cu cea a Rusiei. In Norvegia, unele facilitati, inclusiv centrala de gaze Kollsnes, au fost oprite din cauza deficitului de gaze, la momentul de varf al crizei, atins joi.Consumatorii au recurs la rezervele de gaze in Germania intr-un ritm record, pentru a acoperi cresterea cererii, potrivit cercetarii efectuate de Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Mare parte ...citeste mai departe despre " Rusia livreaza Europei o cantitate record de gaze, pentru a satisface cererea provocata de frigul arctic " pe Ziare.com