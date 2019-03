Rusia si Turcia, manevre comune in Marea Neagra. Romania intarzie anuntarea castigatorului in licitatia pentru corvete

Incepute prin anexarea Crimeei, provocarile din Marea Neagra ale Rusiei s-au intensificat in ultimul timp, prin acumulrea de armament si declansarea conflictului in Marea Azov.In timp ce Rusia isi consolideaza flota militara de la Marea Neagra si devine tot mai agresiva, Fortele Navale Romane se bazeaza pe tehnica invechita si nave care abia mai plutesc, iar programele de achizitie de armament modern bat pasul pe loc.Dotarea Fortelor Navale cu nave de lupta moderne devine o necesitate stringenta, pentru ca Romania sa poata face fata cu succes unei eventuale agresiuni ruse si sa isi poata indeplini angajamentele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice privind apararea flancului estic.Cu toate acestea, dupa lungi amanari, Ministerul Apararii Nationale continua sa intarzie anuntarea castigatorului licitatiei care vizeaza constructia celor patru corvete pentru dotarea Fortelor Navale Romane.Conform relatarilor din presa din Romania, cea mai buna oferta ar fi fost depusa de francezii de la Naval Group, in asociere cu Santierul Naval Constanta.In actualul context de instabilitate in zona Marii Negre, tergiversarea MApN este inexplicabila si poate pune in pericol atat securitatea nationala, cat si relatia dintre Romania si Franta in cadrul UE si NATO.Avand o experienta unica in domeniul constructiilor navale, gigantul francez in domeniul militar, Naval Group, si Santierul Naval Constanta (SNC), partenerul strategic al Marinei Romane, sunt pregatite sa furnizeze Fortelor Navale cele mai performante corvete, din gama Gowind 2500, testate in lupta reala pe mare.Urmasa a fregatelor si distrugatoarelor de inalta performanta aflate in slujba Marinei Franceze, Gowind 2500 se remarca prin modularite si prin capacitatea de a fi adapte cu usurinta cerintelor clientului, fie ca e vorba de caracteristici tehnice sau echiparea cu armament de ultima generatie.Gowind 2500 ofera performante unice, intre care detectia tintelor pe distante lungi, o stabilitate superioara, operabilitate optimizata pentru conditii extreme de vreme, fiind echipata cu sisteme performante de aparare anti-aeriana, la suprafata si anti-submarin, integrate prin sistemul de management al luptei SetisĀ®, de neegalat de concurentii sai.Naval Group este singura companie participanta ...citeste mai departe despre " Rusia si Turcia, manevre comune in Marea Neagra. Romania intarzie anuntarea castigatorului in licitatia pentru corvete " pe Ziare.com