Rusia sta cu ochii pe noi, dupa ce MApN a anuntat ca aduce la Deveselu cel mai avansat sistem antiracheta din SUA

"Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el, citat de agentia de presa oficiala TASS."Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a 27-a reuniuni a Consiliului pentru politica externa si aparare din Rusia (SVOP), organizatie neguvernamentala care grupeaza importanti oameni politici, diplomati, analisti de politica etc."Pana in prezent, ni s-a spus la orice nivel politic ca elementele antiracheta care se desfasoara la o baza in Romania sunt destinate exclusiv pentru a contracara amenintarile cu racheta provenind din exteriorul regiunii euroatlantice si ca, potrivit caracteristicile lor fizice, ele nu sunt capabile sa intercepteze armele strategice din dotarea Rusiei", a spus in continuare diplomatul rus.Potrivit acestuia, Moscova este interesata sa stie ce fel de lucrari vor fi efectuate la instalatiile antiracheta din Romania."Se stie ca, in prezent, SUA lucreaza la imbunatatirea tehnologiei de interceptare a rachetelor si multi nu ascund deja faptul ca sistemul de aparare antiracheta al SUA, inclusiv segmentul european integrat in NATO, trebuie sa fie capabil sa intercepteze sistemele de rachete cu care opereaza Federatia Rusa", a declarat Aleksandr Grusko, citat de TASS.Ministerul Apararii roman a informat, saptamana trecuta, ca sistemul antiracheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, in conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii.Astfel, sistemul anti-racheta Aegis Ashore va fi actualizat cu un sistem de aparare anti-racheta Terminal High Altitude Air Defence (THAAD) care apartine Statelor Unite."Lucrarile care vor fi efectuate la elementele Aegis Ashore amplasate la Deveselu fac parte din actualizarea planificata a sistemelor Aegis ale SUA. Acest proces de actualizare nu va introduce in niciun fel elemente de natura ofensiva sistemului si nu va schimba caracterul strict defensiv al acestuia", subliniaza MApN in comunicatul sa ...citeste mai departe despre " Rusia sta cu ochii pe noi, dupa ce MApN a anuntat ca aduce la Deveselu cel mai avansat sistem antiracheta din SUA " pe Ziare.com