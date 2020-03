Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa a declarat initial ca va fi obligata sa anuleze majoritatea serviciilor in lunile aprilie si mai, dar acum a confirmat ca exista posibilitatea ca toate zborurile sa fie anulate incepand cu 24 martie.De la acea data, Ryanair spune ca ar putea fi pastrate doar cateva zboruri pe zi intre Anglia si Irlanda, informeaza The Independent.Transportatorul a adaugat ca in perioada 18-24 martie va reduce cu 80% numarul zborurilor.Clientii care vor fi afectati de modificari vor fi contactati si informati despre optiunilor lor, care vor include fie rezervarea pentru o alta data sau rambursarea completa.Totodata, Ryanair face un apel catre cei care au rezervari deja facute sa nu incerce sa ia legatura telefonic cu compania, deoarece liniile sunt "supraincarcate".Ce se intampla cu biletele de avion luate inainte de criza? Ce companii restituie banii sau accepta reprogramarea zborurilorAceasta miscare vine dupa ce multe dintre tarile din Uniunea Europeana au impus restrictii si chiar interdictii de calatorie in ultimele zile din cauza pandemiei de coronavirus.De asemenea, guvernul britanic a facut un apel catre populatie de a parasi tara doar daca e absolut necesar.I.G. ...citeste mai departe despre " Ryanair anunta ca va anula "multe dintre, daca nu chiar toate" zborurile sale " pe Ziare.com