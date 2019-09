Compania a transmis ca exista un "excedent semnificativ de piloti" in Marea Britanie, mai ales la bazele Stansted si Manchester, si ii incurajeaza pe acestia sa isi ia concediu neplatit 12 luni, arata The Guardian.Astfel, Ryanair le-a transmis pilotilor ca s-ar putea reloca in Romania, Ungaria sau Maroc."Odata cu prabusirea Thomas Cook, cu pierderea a 9.000 de locuri de munca in Marea Britanie si cu alte 13.000 de locuri de munca in toata Europa, speram ca vor exista suficiente cereri pentru concedii neplatite/part-time ca sa nu ajungem la concedieri in aceasta iarna", se arata in memoriul companiei.Un motiv invocat de Ryanair ar fi blocarea livrarilor de aeronave Boeing 737 Max. Compania comandase 135 de avioane, insa din cauza problemelor aparute recent planurile nu au mai inaintat cum ar fi trebuit. Mai exact, livrarile nu au mai fost facute dupa prabusirea a doua avioane din acest model operate de Ethiopian Airlines si Lion Air.Memoriul vine la o saptamana dupa ce pilotii din Marea Britanie au facut greva.A.G. ...citeste mai departe despre " Ryanair isi indeamna pilotii din Marea Britanie sa se mute in Romania ca sa nu-si piarda locurile de munca " pe Ziare.com