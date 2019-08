Conform unui comunicat remis Ziare.com, clientii din Bucuresti pot acum sa-si rezerve vacantele in Londra si estul Angliei pana in martie 2020."Ryanair isi continua expansiunea in Europa Centrala si de Est prin lansarea acestei noi rute care urmeaza anuntului de ieri privind intrarea pe piata din Georgia. Ryanair ofera cele mai mici tarife din Europa, cu un tarif mediu de doar 37 euro, care reprezinta o fractiune din cel practicat de competitori, iar cu aceasta expansiune mai multi clienti se pot bucura de aceste tarife reduse", potrivit sursei citate.Ryanair mai precizeaza ca scoate la vanzare locuri promotionale din Bucuresti de la doar 12,99 euro pentru calatorii pana la finalul lunii noiembrie 2019, si care trebuie rezervate pana duminica, 25 august, online pe ryanair.com."Suntem incantati sa ne continuam expansiunea in Romania si Europa Centrala si de Est prin lansarea, in noiembrie, a unei noi rute din Bucuresti catre Londra Southend, care va fi operata cu o frecventa de cinci zboruri saptamanale ca parte a programului extins pentru iarna 2019 din Bucuresti.Pentru a sarbatori expansiunea continua din Romania, scoatem la vanzare locuri promotionale de la doar 12.99 euro pentru calatorii pana la finalul lunii noiembrie 2019, dar care trebuie rezervate pana la miezul noptii, duminica, 25 august.Pentru ca aceste locuri promotionale se vor epuiza rapid, clientii sunt invitati sa acceseze acum www.ryanair.com pentru rezervari", a declarat David O'Brien, Chief Commercial Officer la Ryanairt. ...citeste mai departe despre " Ryanair lanseaza o noua cursa din Bucuresti catre una dintre cele mai vizitate capitale europene " pe Ziare.com