Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane remis Ziare.com, biletul norocos a fost jucat la agentia 03-006 din Pitesti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 15,50 lei.Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, a fost castigat in data de 31.12.2019 si a fost in valoare de 3.737.765,00 lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica premiul.Iata numerele castigatoare de duminica, 1 Martie:Loto 6/49: 9, 49, 25, 36, 38, 24Loto 5/40: 27, 22, 33, 18, 6, 10Joker: 20, 9, 8, 42, 31, 20Noroc: 5 1 8 1 1 4 2Super Noroc: 0 6 4 1 8 8Noroc Plus: 9 4 7 4 6 0 ...citeste mai departe despre " S-a castigat marele premiu la Loto 6/49, de 1,7 milioane de euro " pe Ziare.com