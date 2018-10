S-a incheiat inscrierea la eco-voucherele oferite pentru masini vechi. Cum afli daca primesti un tichet

Potrivit municipalitatii, pragul de 6.000 de inscrieri in aplicatie a fost atins."Ma bucur ca bucurestenii au raspuns in numar atat de mare initiativei Primariei Municipiului Bucuresti si ca mii de persoane au dorit sa renunte la autovehiculele uzate, care prezinta un grad ridicat de poluare. (...) Vom continua sa dezvoltam noi programe benefice pentru Bucuresti si pentru bucuresteni, astfel incat Capitala Romaniei sa devina cat mai curand o metropola europeana moderna, cu cat mai multe facilitati pentru cetateni", transmite primarul Capitalei, Gabriela Firea.Lista celor 6.000 de persoane inregistrate in aplicatia PEVAUTO va fi publicata pe site-ul Primariei Capitalei si va cuprinde codul primit la inregistrare, initialele numelui si prenumelui persoanei fizice / denumirea persoanei juridice, precum si ora inregistrarii. Vor fi acceptati in program primii 5.000 de proprietari eligibili, in ordinea inscrierii, dupa verificarea conditiilor de eligibilitate.De la momentul publicarii listei beneficiarilor, acestia au la dispozitie 90 de zile ca sa-si radieze si caseze masina, urmand sa incarce pe aplicatie documentele care sa dovedeasca acest lucru, precum si faptul ca nu are datorii la stat.Lista magazinelor participante la program va fi publicata in curand.Programul se adreseaza atat persoanelor fizice, cu domiciliul stabil in Municipiul Bucuresti, cu varsta minima de 18 ani, proprietari unici ai autovehiculelor uzate si care nu au obligatii de plata la bugetul local si bugetul de stat, cat si persoanelor juridice, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, proprietari unici ai autovehiculelor uzate, care nu au obligatii de plata la bugetul local si bugetul de stat si nu au fost condamnate pentru infractiuni impotriva mediului.Proiectul prevede ca Primaria Capitalei sa ofere 5.000 de eco-vouchere ca prima de casare, in valoare de 9.000 de lei fiecare. Tichetul se ofera in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat care este inmatriculat in Bucuresti, pentru achizitionarea unui autovehicul nou Euro 6, non-diesel sau electrice.Un amendament adus de primarul Capitalei, Gabriela Firea, in sedinta ...citeste mai departe despre " S-a incheiat inscrierea la eco-voucherele oferite pentru masini vechi. Cum afli daca primesti un tichet " pe Ziare.com