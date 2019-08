"La termenul limita de depunere au depus oferte urmatorii ofertanti: Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS, China Railway 14th Bureau Group CO, LTD, Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Constructii, Impresa Pizzarotti & C SpA, Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS, Mapa Insaat Ve Ticaret AS, Porr Construct, Strabag, Asocierea Rizzani de Eccher SpA - Tirrena Scavi SpA - Ozgun Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi", a informat CNAIR.Valoarea estimata a contractului este de 2.000.162.437 lei fara TVA.Durata contractului este de 60 de luni, din care 16 luni perioada de proiectare si 44 de luni perioada de executie."De la aceasta data incepe procesul de evaluare, Comisia de Evaluare urmand a analiza ofertele in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire si cu legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice", a precizat CNAIR.De asemenea, perioada de garantie a lucrarilor este de cinci ani, aceasta putand fi majorata de ofertanti pana la un maxim de zece ani.Lungimea sectiunii 4, Tigveni - Curtea de Arges, este de 9,86 km, din care 1,35 km aferenti tunelului Momaia. ...citeste mai departe despre " S-au depus zece oferte pentru sectiunea 4 a autostrazii Sibiu - Pitesti, contract de 2 miliarde lei " pe Ziare.com