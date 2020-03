Sa-i ajutam pe bunicii nostri: Voluntari care se ofera sa le cumpere cele necesare varstnicilor, pentru a-i proteja de coronavirus

"Eu ma ofer voluntar sa fac cumparaturi pentru 10 familii din S3 si sa le las cumparaturile la usa, dupa ora 18:00. Ma gandesc ca este o solutie pentru a-i proteja pe cei cu risc ridicat", a scris pe Facebook Marian Raduna, un cunoscut membru al comunitatii #Rezist, fondatorul postului TV online Rezistenta TV si unul dintre initiatorii campaniei civice "Nu arunca chistoace. Strada nu e scrumiera".Ulterior, acesta a revenit cu o noua postare insotita de o fotografie."Mi-am pus in portbajag 8 plase, manusi de unica folosinta si masti. Sunt sigur ca putem sa-i/sa ne protejam, daca nu ies/iesim din casa fara motiv. Cumparaturile vi le fac eu. Transportul si plasele sunt din partea mea. Pana facem o aplicatie sau pana ne organizam, propun lista scrisa de mana si trimisa pe WhatsApp. Cumparaturile si Livrarile dupa ora 18 in S3", a scris el.Citeste mai multe despre cateva Informatii esentiale despre COVID-19 pentru fiecare dintre noi: Cum sa te feresti, ce faci daca ai simptome si diferenta majora fata de gripa."E o criza si trebuie sa fim solidari"Cativa internauti l-au felicitat si s-au raliat demersului sau, dorind sa se implice si venind cu sugestii. Iata cateva dintre comentarii:Carmen Daniela Doana: Vreau sa te ajut cu benzina sau alte consumabile.Alexe Milena: Ma ofer si eu sa ajut. Cu ce se poate.Marian Raduna: Hai sa identificam familiile care au nevoie. Oamenii sunt langa noi, trebuie doar sa ii identificam si sa le spunem de ce este bine sa se protejeze. O sa fie mai greu in primele zile, dar o sa ne iasa.Daniela James: Marian Raduna, la biserica preotul iti poate da rapid o lista lunga de familii sau persoane singureSorin Alexandru Sontea: E foarte buna initiativa, dar exista deja comenzile la domiciliu... carrefour etc. Dar, ok, bravo! Din punctul meu de vedere, am pentru donatii haine, in stare foarte buna, in cazul in care simti ca e nevoie, undeva.Manuela Draghici: Marian, urmand modelul tau, ma gandesc ca poate sunt persoane care stau acasa si in perioada aceasta ar putea avea grija de unul, doi copii din vecini daca parintii acestora nu isi pot lua liber de la serviciu. Este o criza si trebuie sa fim solidari, fiecare sa ajute cum poate.Afla mai multe despre: LIVE Cr ...citeste mai departe despre " Sa-i ajutam pe bunicii nostri: Voluntari care se ofera sa le cumpere cele necesare varstnicilor, pentru a-i proteja de coronavirus " pe Ziare.com