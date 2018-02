El a precizat ca salariile procurorilor raman nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc."Exista angajati care pierd din salariu, ca urmare a acestor modificari, angajati ale caror salarii nu se modifica si angajati care pierd drastic, adica aproximativ 25 la suta, precum cei de la departamentele Financiar si Administrativ ale DIICOT.Procurorii nici nu castiga, dar nici nu pierd, spre deosebire de grefieri sau de politistii judiciari", a declarat, intr-o conferinta de presa, procurorul sef al DIICOT, care a prezentat bilantul de activitate pentru 2017.Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a anuntat declansarea protestelor incepand cu 1 februarie, reclamand ca in urma transferului contributiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat grefierii cu vechime mai mare de 15 ani in munca si in functie vor pierde la salariu sume cuprinse intre 36 si 500 de lei.Si profesorii au amenintat cu proteste si greva generala. Au dat un ultimatum Guvernului.Amintim ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10% si 40%, cea mai mare reducere fiind in cazul presedintelui Romaniei.Realitatea paralela a Olgutei Vasilescu: Ce s-a intamplat, de fapt, cu salariul lui Klaus IohannisCiteste si:Ministrul Muncii: Vor fi scaderi salariale intre 10 si 40% - cel mai afectat va fi IohannisSalariile persoanelor cu dizabilitati scad cu 7% din cauza revolutiei fiscaleLiderul Cartel Alfa: Noi am avertizat de cand a inceput transferul contributiilor. Vor fi scaderi salariale in sectoare prioritareTurcan: Apar primele taieri de salarii in invatamant. Unii profesori au leafa mai mica sau egala cu impozitele datorate ...citeste mai departe despre " Salarii scazute si la DIICOT: Unii angajati au pierdut aproape 25%, din cauza revolutiei fiscale " pe Ziare.com