Salariile angajatilor unei primarii din Gorj, reduse cu 20% pentru a continua investitiile

Decizia a fost luata de primarul din localitate, cu acordul salariatilor, in conditiile in care nu mai sunt bani pentru continuarea investitiilor din localitate.Toti cei 50 de angajati ai Primariei Balesti primesc salarii mai mici cu 20%, dupa ce conducerea institutiei a anuntat ca nu mai sunt bani pentru cofinantarea proiectelor privind investitiile in localitate.Angajatii au semnat ca sunt de acord cu aceasta masura, sperand sa recupereze diferenta la rectificarea bugetara promisa de Guvern in luna iulie."Am luat aceasta masura tocmai pentru a nu ne bloca. In urma cu doua luni, am luat o decizie, impreuna cu ceilalti din conducere, sa diminuam salariile, cu acordul angajatilor, cu 20%.Am facut acest lucru pentru a ne continua in perfecta stare proiectele pe care le avem de implementat la nivelul comunei, pe partea de cofinantare. Toti angajatii au fost de acord. Asteptam rectificarea bugetara, se pot recupera banii pe parcurs. S-au majorat salariile si acum trebuie sa asiguram sursa de finantare", a declarat Madalin Ungureanu, primarul comunei Balesti.Lunar, primaria are nevoie de peste 200.000 de lei pentru plata salariilor."Propunerea a venit ca o necesitate de a functiona primaria. Ma afecteaza undeva la peste 800 de lei, personal", a precizat Spiridon Nicolescu, unul dintre angajati.Masura de reducere a salariilor cu 20% a fost luata si in cazul primarului. In total, pana acum au fost economisiti de la fondul de salarii aproximativ 50.000 de lei, din care va fi achitat procentul de cofinantare la lucrarile la canalizare si la o gradinita.