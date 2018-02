"Salariile ca in Occident" nu se aplica si la medicii de familie, iar revolutia fiscala le-ar putea inchide cabinetele: Vorbim in pustiu!

Insa medicii de familie, prima linie in relatia cu pacientii si singura categorie profesionala medicala care a si iesit in strada pentru a cere solutii la criza in care se afla, nu sunt bugetari, nu au nicio treaba cu Legea Salarizarii si, deci, nu primesc niciun leu in plus. In schimb, sunt atinsi de efectele revolutiei fiscale."Noi nu suntem salariati, aceasta lege ne exclude complet din orice fel de calcul legat de cresterea finantarii si nu tine cont de faptul ca medicii de familie, ca si medicii de ambulator, sunt privati, ei nu sunt salariati, nu sunt bugetari, sunt platiti de Casa de Asigurari pe valori de puncte si maririle despre care se face vorbire nu ne ating absolut deloc.Mai mult decat atat, noi fiind majoritatea - peste 95% - organizati sub forma de PFA, vom fi puternic loviti de modificarile Codului Fiscal", a declarat pentru Ziare.com dr. Sandra Alexiu, vicepresedintele Societatii Nationale a Medicilor de Familie.Aceasta atrage atentia ca la acest moment medicii de familie sunt "cvasifalimentari" si, daca vor fi facute si alte modificari fiscale in legatura cu PFA-urile, asa cum a lasat sa se inteleaga ministrul de Finante Eugen Teodorovici, la sfarsitul saptamanii trecute, "putem sa ne inchidem cabinetele si sa plecam, pentru ca nu mai avem ce face. Sa vedem cu cine o sa se mai faca sanatate publica in tara asta"."Guvernantii nu vor sa auda si sa intelegea. Parca vorbim in pustiu!"Vicepresedintele Societatii Nationale a Medicilor de Familie spune ca in ultimii 4 ani au avut loc discutii cu guvernantii, insa fara niciun rezultat."Am discutat cu ministri in ultimii 4 ani, inclusiv cu ministrii de Finante si cu secretari de stat, am fost in audiente, le-am explicat, am elaborat un document de pozitie legat de finantare, am organizat o dezbatere legata de finantarea medicinei de familie. Parca vorbim in pustiu, nu are nimeni niciun fel de disponibilitate sa ne auda si sa inteleaga", a mai spus Alexiu.In ce priveste noua conducere a Ministerului Sanatatii, lucrurile stau la fel: "Am solicitat de 3 ori pana acum, am incercat sa ne intalnim cu dna ministru (Sorina Pintea, n.red.), nu am primit inca niciun rezultat. Am avut ocazia personal sa o intalnesc pe dna ministru ieri (luni, n.red.) la un forum, am reus ...citeste mai departe despre " "Salariile ca in Occident" nu se aplica si la medicii de familie, iar revolutia fiscala le-ar putea inchide cabinetele: Vorbim in pustiu! " pe Ziare.com