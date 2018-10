Salariile de la Posta Romana vor creste cu 15% de la 1 noiembrie. E cea mai mare majorare din ultimii 10 ani

"Cea mai mare corectie salariala din ultimii zece ani a fost posibila, la Posta Romana, dupa rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, aprobata in sedinta de Guvern din 24 octombrie. Astfel, incepand cu 1 noiembrie 2018, un numar de 13.261 de angajati, 89% dintre ei reprezentand personal operational, va primi in plus, la salarii, o suma medie de 337 de lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 15%, cea mai mare corectie salariala din ultimii 10 ani", a scris Bogdan Cojocaru pe propria pagina de Facebook Potrivit ministrului, noua crestere salariala are doua obiective, respectiv unul care vizeaza fidelizarea angajatilor care lucreaza in zona operativa, iar altul crearea de conditii atractive pentru cei care isi doresc sa se angajeze in companie."Concret, aceasta crestere salariala are doua obiective: primul vizeaza fidelizarea angajatilor care lucreaza in zona operativa, iar al doilea crearea de conditii atractive pentru cetatenii care isi doresc sa se angajeze aici. Este o realitate faptul ca Posta Romana are un deficit de personal, iar concursurile pentru angajari sunt reluate de foarte multe ori, dat fiind ca nu se prezinta nimeni.Odata cu noile cresteri salariale si cu realizarea treptata de investitii la Posta, consider ca interesul cetatenilor de a lucra aici va creste, iar actualii angajati vor fi stimulati sa isi imbunatateasca rezultatele muncii. Reconsolidarea increderii in Posta Romana este o prioritate pentru mine si intregul Executiv, acest lucru realizandu-se treptat prin investitii si angajati responsabili", noteaza ministrul Comunicatiilor.Potrivit sursei citate, Posta Romana este o societate strategica la nivel de tara, in care isi desfasoara activitatea peste 24.000 de angajati."S-a tinut cont de respectarea prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat privind majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de anul precedent, precum si de executia cheltuielilor de natura salariala din perioada ianuarie - august 2018. Compania Nationala Posta Romana este o societate strategica la nivel de tara, in care isi desfasoara activitatea peste 24.000 de angajati.In plin proces de redresare a celui mai mare operator de servicii postale din Romania, ne-am ...citeste mai departe despre " Salariile de la Posta Romana vor creste cu 15% de la 1 noiembrie. E cea mai mare majorare din ultimii 10 ani " pe Ziare.com