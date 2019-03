Profit.ro noteaza ca diferenta dintre salariul mediu din administratia publica si cel din sectorul privat este acum extrem de mare, la un nivel similar cu cel din anul 2008, anul in care la nivel global s-a declansat criza financiara.Per ansamblu, salariile au crescut cu 18,2% in ianuarie comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Este a doua mare crestere din ultimii 10 ani.Potrivit sursei citate, castigul salarial din administratia publica reprezinta acum 157% din cel mediu la nivelul intregii economii, in timp ce in sectorul privat se afla la 94%, atentioneaza ING Bank Romania.In 2008, a existat o situatie similara, cand cei din administratie castigau 161% din media pe economie, iar cei din privat 96%. Situatia a fost ulterior corectata de criza financiara globala.Cele mai semnificative majorari din sectorul public s-au inregistrat astfel:educatie - 36,3%sanatate - 30,4%In mediul privat, cresterea de 15,8% reprezinta al doilea cel mai accelerat avans incepand cu prima parte a anului 2009.Salariul net din constructii aproape s-a dublat, crescand cu 45%, ca urmare a scutirilor fiscale acordate acestui domeniu in decembrie 2018 si a introducerii salariului minim pe ramura.Potrivit INS , castigul salarial mediu net a crescut in prima luna a anului cu 18,2% comparativ cu ianuarie 2018, la 2.936 lei. Cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor, a fost de 14,4%. ...citeste mai departe despre " Salariile de la stat cresc de doua ori mai rapid decat cele din mediul privat " pe Ziare.com