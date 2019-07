Distributia salariala ramane puternic distorsionata, iar cresterea salariilor bugetarilor a impins la sase puncte procentuale peste medie ponderea angajatilor din privat remunerati la nivel minim (52%, fata de media nationala de 46%), in contextul in care economia reala nu a reusit sa tina pasul majorarilor pentru restul grilei.Ponderea salariilor minime a fost in ianuarie 2019 in scadere fata de anul trecut (cand reprezentau 50,4% din totalul CIM cu norma intreaga), dar este o reducere aparenta, atrag atentia autorii studiului.Cel mai probabil, diminuarea este efectul salariului minim diferentiat, dovada fiind extinderea ponderii categoriei care include salariile cu 200 de lei peste nivelul salariului minim care a urcat de la 8,4% la 9,7%.Strategia guvernamentala, in care cresterea este bazata pe salarii (wage-led growth) genereaza si probleme majore, pe care cresterile salariale induse prin politici guvernamentale nu le pot rezolva, avertizeaza studiul.Cresterea inegalitatilor de venitDaca diferenta dintre salariul mediu si salariul median (nivelul de la mijlocul distributiei salariale, sub si peste care se regasesc 50% din salariati) este pozitiva si tinde sa creasca, inseamna ca veniturile mari tind sa creasca mai rapid decat cele mici si invers).In Romania, salariul mediu este mai mare decat salariul median din cauza numarului mare de angajati cu salarii la baza piramidei salariale, iar datele OECD indica o crestere continua a diferentei (din cauza apropierii mai rapide a salariului minim de salariul median, decat de salariul mediu), ceea ce inseamna ca inegalitatile salariale isi pastreaza si ele trendul crescator.Citeste mai multe despre Studiu: Salariile din mediul privat nu reusesc sa tina pasul cu cresterile de la stat. Calitatea proasta a noilor locuri de munca pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Salariile din mediul privat nu reusesc sa tina pasul cu cresterile de la stat. Calitatea proasta a noilor locuri de munca " pe Ziare.com