Salariile din privat au crescut cu 6,4% in 2018. Doar 2 din 3 firme au majorat brutul dupa transferul contributiilor

Cresteri salariale peste media pietei s-au produs in industrie (8,9%) si in retail (6,7%) . In acelasi timp, sectorul bancar (5,4%), leasing-ul (4,6%) si industria farmaceutica (4,8%) inregistreaza cresteri mai mici decat media, dar depasesc totusi procentele bugetate anterior.In ceea ce priveste categoriile de personal, cele mai mari cresteri ale salariilor au fost inregistrate de muncitori/operatori (calificati si necalificati) - 7,7%. Dintre toate categoriile de personal analizate, nivelurile de conducere au avut cele mai mici cresteri ale salariilor, putin sub 6%.Comparativ cu editiile anterioare ale studiului PayWell, cresterile salariale pastreaza o traiectorie ascendenta. Cresterea medie a fost de 3,7% in 2016 si de 5,1% in 2017. Toate sectoarele analizate au inregistrat cresteri mai mari decat in 2017. Cu toate acestea, sectorul bancar se evidentiaza cu o rata de crestere mai mult decat dubla fata de 2017 (5,4% in 2018, fata de 2,1%).Ritmul accelerat de crestere salariala este determinat si de fluctuatia ridicata a personalului. Rata medie a fluctuatiei de personal (plecari voluntare) a fost de 17,4% in 2018, cu aproape 4% mai mare decat in 2017."Cresterile salariale peste medie reprezinta unul dintre stimulentele utilizate de companii pentru a atenua problema deficitului fortei de munca.In plus, vedem o crestere semnificativa a salariilor lucratorilor din productie si din sectorul hotelier, in timp ce sectoarele de retail si cel bancar raman in urma ca nivel de evolutie salariala. Problemele cu care se confrunta in prezent piata fortei de munca din Romania au cauze mai profunde si sunt potentate de emigratie si lipsa corelarii dintre sistemul de educatie si cerintele economiei", a declarat Daniel Anghel, liderul Departamentului de Consultanta fiscala si Juridica al PwC Romania, citat intr-un comunicat remis miercuri Ziare.com.In ceea ce priveste planurile pentru anul 2019, companiile estimeaza o crestere mai mica, in medie de 4,6%. Acestea au planificat o majorare cu 6,5% a salariilor pentru personalul implicat in productie, in timp ce pentru restul categoriilor de personal cresterea nu va fi mai mare de 5% anul viitor.Doar doua treimi dintre companii au majorat salariul brut dupa transferul contributiilorReferitor la modificarile privind trans ...citeste mai departe despre " Salariile din privat au crescut cu 6,4% in 2018. Doar 2 din 3 firme au majorat brutul dupa transferul contributiilor " pe Ziare.com