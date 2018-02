Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt si mai grave pentru ca au salarii mult mai mici decat informaticienii si sunt mult mai numeroase decat acestia, semnaleaza tDigi24.Daca in cazul specialistilor IT s-a vorbit despre solutia oferirii de ajutoare suplimentare in compensatie, cu care noul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, nici nu este de acord, in cazul persoanelor cu handicap nu este clar care ar fi varianta de corectare a nedreptatii.Conform unor documente oficiale, in 2017 existau in Romania circa 127.000 de angajati cu dizabilitati importante, care vor suferi scaderi de salarii. Multi angajatori nu stiu cum sa aplice corect noile prevederi fiscale si nici daca acesti salariati, care anul trecut aveau cota zero la impozit, trebuie sa achite 10% de la 1 ianuarie."Cei de la Resurse Umane m-au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 platesc impozit pe venit de 10%. Nu au stiut sa imi spuna care este prevederea", a declarat un tanar cu handicap de gradul II (accentuat), la postul citat.Citeste si:Noul program de guvernare: TVA de 18% in 2019, salariu mediu de 1.000 de euro in 2020Talpes (Bitdefender): Ordonanta fiscala afecteaza industria IT. Daca se continua in ritmul asta, multi se vor gandi sa-si mute afacerile ...citeste mai departe despre " Salariile persoanelor cu dizabilitati scad cu 7% din cauza revolutiei fiscale " pe Ziare.com