Salariul mediu net a ajuns 2.629 de lei in decembrie. Unde sunt cele mai mari cresteri si ce bugetari au pierderi

Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (9.239 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.481 lei), se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica ( INS )."Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,7%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 108,1%. Indicele castigului salarial real a fost de 106,4% pentru luna decembrie 2017 fata de luna precedenta.Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 192,9%, cu 11,5 puncte procentuale mai mare fata de cel inregistrat in luna noiembrie 2017", informeaza INS.In luna decembrie 2017, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare fata de luna noiembrie 2017."Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-au datorat acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou), dar si realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte).De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net au fost cauzate de disponibilizarile de personal cu castiguri salariale mici din unele activitati economice", mentioneaza sursa citata.Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net au fost de 92,4% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv cu 67,3% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, intre 20,0% si 35,5% in activitati de servicii anexe extractiei, extractia carbunelui superior si inferior, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), industria metalurgica, tranzactii imobiliare.Au existat cresteri intre 16% si 20% in depozitare si activitati auxiliare pentru transport, alte activitati extractive, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), fabricarea produsel ...citeste mai departe despre " Salariul mediu net a ajuns 2.629 de lei in decembrie. Unde sunt cele mai mari cresteri si ce bugetari au pierderi " pe Ziare.com