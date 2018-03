Salariul mediu net in ianuarie a fost mai mic cu 5,5% fata de decembrie, in principal datorita primelor de sarbatori

"Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 103,5%. Indicele castigului salarial real a fost de 93,8% pentru luna ianuarie 2018 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 180,9%, cu 12 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna decembrie 2017", informeaza INS.In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie).Astfel, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic fata de luna precedenta ca urmare a acordarii in luna decembrie 2017 a primelor ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturilor in natura si ajutoarelor banesti, platii sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou).De asemenea, castigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedenta ca urmare a nerealizarilor de productii ori incasarilor mai mici (functie de contracte) sau a angajarilor de personal cu castiguri salariale mici.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (6.120 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.494 lei).In perioada mentionata, cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in transporturi aeriene (+10,2%), fabricarea bauturilor (+4,2%), constructii (+1,3%).In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta ca urmare a aplicarii prevederilor legale pentru personalul platit din fonduri publice, astfel: administratie publica (+3,2%), sanatate si asistenta sociala (+2,6%), respectiv invatamant (+0,9%).... citeste mai departe despre " Salariul mediu net in ianuarie a fost mai mic cu 5,5% fata de decembrie, in principal datorita primelor de sarbatori " pe Ziare.com