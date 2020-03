"In contextul pandemiei de coronavirus, care pune presiune majora pe sistemul medical, Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a imbunatatirii acestuia cu focus pe sectiile de primire in regim de urgenta pentru copii, maternitati si sectii de terapie intensiva nou-nascuti", informeaza Salvatii Copiii Romania, intr-un comunicat.Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083 la Banca Comerciala Romana unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Contractul de sponsorizare poate fi gasit pe site-ul Salvati Copiii.Fondurile vor fi utilizate de indata si convertite in materiale si echipamente medicale necesare si solicitate, mai arata sursa citata.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Salvati Copiii Romania deschide un fond de urgenta pentru sprijinirea sistemului medical in criza COVID-19 " pe Ziare.com